Герпетолог Ермолов: отсосать яд гадюки можно только в первые секунды после укуса

В российских регионах сообщают о появлении гадюк, которые вышли из спячки. Особенно активными они станут с середины апреля до конца майских праздников – в это время у них гон, рассказал ветеринар и герпетолог Ян Ермолов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии