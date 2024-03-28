Герпетолог Ермолов: отсосать яд гадюки можно только в первые секунды после укуса

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В российских регионах сообщают о появлении гадюк, которые вышли из спячки. Особенно активными они станут с середины апреля до конца майских праздников – в это время у них гон, рассказал ветеринар и герпетолог Ян Ермолов.

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