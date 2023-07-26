Ракеты вместо партизан Ценность партизанской работы в тылах украинской армии сложно переоценить. Достаточно вспомнить, какие потери несли гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны от диверсионной деятельности.
Почему Россия не смогла организовать партизанское движение в тылах ВСУ
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Об этом и неможет быть речи, кто будет партизанить, когда население ненавидит Россию. Нацики за 30 лет свонго добились.
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16 час.
Александр Ляшенко
Пока,то о чём нафантазировал автор,к нашему сожалению, СБУ воплощает на территории России. Примеров укрожопой партизанщины,тьма.Нам Смерш необходимо возрождать,на опережение работать,а не перечислять количество обстрелов, поездов опрокинутых и далеко залетевших дронов от ВСУ и от их партизан в РФ.
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13 час.
V K
Партизан пришлось бы набирать из числа местных жителей - украинцев. А ведь ещё с войны известно, что если создать партизанский отряд из трех хохлов, то один из них будет предателем, второй - дезертиром. Какое уж тут партизанское движение?
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4 час.
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