Почему Россия не смогла организовать партизанское движение в тылах ВСУ

АБ Александр Балушкин Об этом и неможет быть речи, кто будет партизанить, когда население ненавидит Россию. Нацики за 30 лет свонго добились.

Александр Ляшенко Пока,то о чём нафантазировал автор,к нашему сожалению, СБУ воплощает на территории России. Примеров укрожопой партизанщины,тьма.Нам Смерш необходимо возрождать,на опережение работать,а не перечислять количество обстрелов, поездов опрокинутых и далеко залетевших дронов от ВСУ и от их партизан в РФ.