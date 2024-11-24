Участники COP-29 утвердили климатическое финансирование в $300 млрд ежегодно

TASS/AP/Sergei Grits Участвующие в Климатическом саммите ООН COP-29 государства согласовали новую коллективную количественную цель (NCQG) по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, сообщил председатель COP-29 Мухтар Бабаев на итоговом пленарном заседании.