Участники COP-29 утвердили климатическое финансирование в $300 млрд ежегодно

TASS/AP/Sergei Grits Участвующие в Климатическом саммите ООН COP-29 государства согласовали новую коллективную количественную цель (NCQG) по климатическому финансированию в размере 300 миллиардов долларов в год, сообщил председатель COP-29 Мухтар Бабаев на итоговом пленарном заседании.
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