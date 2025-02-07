Суд оштрафовал выпускницу медвуза за отказ отработать целевой контракт в Мариуполе

Девушка не захотела ехать на работу в Мариуполь. И суд в Петербурге встал на сторону вуза. Минзрав тем временем подтвердил, что планирует обязать выпускников бюджетных отделений медвузов отрабатывать по три года в государственных учреждениях.
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