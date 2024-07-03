Главе Следственного комитета будет представлен доклад о расследовании обстоятельств противоправных действий группы приезжих граждан в Московской области

В социальных медиа сообщается, что в одном из жилищных комплексов Подмосковья приезжие молодые люди, разъезжая по району на автотранспорте, ведут себя агрессивно по отношению к местным жителям, систематически нарушая общественный порядок.
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