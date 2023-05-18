Первый вьетнамский спутник дистанционного зондирования отметил 10-летие

Первый вьетнамский спутник дистанционного зондирования VNREDSat-1 совершил 53 тыс. витков вокруг Земли общей протяженностью 2,4 млрд км за десять лет, сообщили на церемонии в Ханое 16 мая, посвященной 10-летию со дня запуска спутника в космос.