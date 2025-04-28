Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Когда в начале прошлого года мы написали, что анализ перестройки логистики КНДР показывает, что Северная Корея будет отправлять в Россию не только снаряды, но и бойцов, многие посмеялись.
Такие у нас союзники.
Комментарии
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Y
Yury
И никакой ОДКБ не понадобился.
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1 д.
Э
Элла
Грустно как-то…Восемь месяцев сражались одни…Всем помогаем, а нам только КНДР помогла. Спасибо им за помощь. Может хватит быть хорошими для всех? Не пора ли повернуться к своему народу и к тем, кто в трудную минуту с нами?
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23 час.
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