Такие у нас союзники.

Э

Элла

Грустно как-то…Восемь месяцев сражались одни…Всем помогаем, а нам только КНДР помогла. Спасибо им за помощь. Может хватит быть хорошими для всех? Не пора ли повернуться к своему народу и к тем, кто в трудную минуту с нами?