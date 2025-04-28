Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Пора кончать бардак в минкульте и на провальном ТВ!!!!!!!!!ОТМЕНА ЗВЁЗД-ПРЕД...
  • Евгений Саваровский
    Жога молодец, добить этот центр до конца.Терпение лопнуло:...
  • Nata
    Разве еще кому-то не ясно, что в очередной раз Европа желает взять реванш над Россией за свое проигранное прошлое. Ка...И новый «дуче»? К...

Такие у нас союзники.

Такие у нас союзники.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Когда в начале прошлого года мы написали, что анализ перестройки логистики КНДР показывает, что Северная Корея будет отправлять в Россию не только снаряды, но и бойцов, многие посмеялись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Y
Yury
И никакой ОДКБ не понадобился.
Ответить
1 д.
Э
Элла
Грустно как-то…Восемь месяцев сражались одни…Всем помогаем, а нам только КНДР помогла. Спасибо им за помощь. Может хватит быть хорошими для всех? Не пора ли повернуться к своему народу и к тем, кто в трудную минуту с нами?
Ответить
23 час.
наверх