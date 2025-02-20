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Спасенный крокодил напал на мужчину и попал на видео

Спасенный крокодил напал на мужчину и попал на видео

Житель Индонезии едва не стал жертвой спасенного крокодила. Видео нападения публикует Daily Mail. 12 февраля местные жители поймали в затопленном жилом районе крупную самку крокодила, которая пыталась отложить яйца.

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