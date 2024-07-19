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Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии атлетов МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала уход двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).

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