Шоу-бизнес: Почему Евгений Петросян выгнал родную дочь из квартиры и назвал «бывшим членом семьи»: Как живет Викторина в свои 57

Евгений Петросян был женат 5 раз, но дети у него есть только от первого и пятого браков. Сын Ваган и дочь Матильда родились от Татьяны Брухуновой, а старший ребёнок – Викторина, появилась на свет 56 лет назад от балерины Беллы Кригер.