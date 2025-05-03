Шоу-бизнес: Почему Евгений Петросян выгнал родную дочь из квартиры и назвал «бывшим членом семьи»: Как живет Викторина в свои 57

Евгений Петросян был женат 5 раз, но дети у него есть только от первого и пятого браков. Сын Ваган и дочь Матильда родились от Татьяны Брухуновой, а старший ребёнок – Викторина, появилась на свет 56 лет назад от балерины Беллы Кригер.
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