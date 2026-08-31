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Татар-информ

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Садовод Туманов призвал ежедневно убирать падалицу из-под яблонь

Садовод Туманов призвал ежедневно убирать падалицу из-под яблонь

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Опавшие яблоки необходимо ежедневно убирать из-под деревьев, поскольку в поврежденных плодах могут находиться гусеницы яблонной плодожорки.

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