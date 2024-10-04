Лия Ахеджакова уезжает в США. Показывать "невоспитанность русских"Весной 2023 года в растянувшейся на несколько месяцев и множество противоречивых новостей и заявлений истории с увольнением актрисы Лии Ахеджаковой из московского театра "Современник" была поставлена точка.