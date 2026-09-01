Переговоры Путина и Рахмона. Видеотрансляция завершена

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном. Она состоялась в Зале аксакалов государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым