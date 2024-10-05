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Сам себе мастер

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Куда деть старые женские платки? Три интересные дизайнерские находки, которые позволят сэкономить при оформлении интерьера

Куда деть старые женские платки? Три интересные дизайнерские находки, которые позволят сэкономить при оформлении интерьера

В планах завершить интерьер гостиной, поэтому снова встал вопрос об оформлении стен. Обои или декоративная штукатурка? Интерьерные картины или женские платки? Не секрет, что зеркала увеличивают пространство, создают эффект света и простора.

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