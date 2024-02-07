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Медведев: в случае конфликта с НАТО Россия пустит в ход свои ракеты

Медведев: в случае конфликта с НАТО Россия пустит в ход свои ракеты

В случае конфликта с Североатлантическим альянсом Москва пустит в ход свои ракеты. С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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