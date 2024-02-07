Медведев: в случае конфликта с НАТО Россия пустит в ход свои ракеты

В случае конфликта с Североатлантическим альянсом Москва пустит в ход свои ракеты. С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии