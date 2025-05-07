❗️⚡️ВВС Индии в ходе ночных ударов потеряли перехваченными два истребителя Dassault Rafale F3R и один Mirage-2000EDU.
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❗️⚡️ВВС Индии в ходе ночных ударов потеряли перехваченными два истребителя Dassault Rafale F3R и один Mirage-2000EDU.