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В Израиле археологи нашли место, где Иисус мог ходить по воде

В Израиле археологи нашли место, где Иисус мог ходить по воде

Археологи нашли библейское место, где Иисус «ходил по воде», пишет Daily Star.Археологи обнаружили часть древнего порта на берегу Галилейского моря в Израиле — находку, которую специалисты связывают с эпохой Иисуса и библейским городом Капернаумом.

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