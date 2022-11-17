Юрий Селиванов: Если нельзя, но очень хочется…

Украинские зенитно-ракетные войска уже давно превратились в свалку металлолома, опасную не только для своих боевых расчетов, но и для мирного населения и даже для соседних стран Источник фото: соцсети В ходе сегодняшней ночной истерики некоторых западных СМИ и отдельных политиканов по поводу «коварного нападения русских ракет на беззащитную Польшу» бросилась в глаза практически мгновенная реакция министра обороны Словакии Ярослава Надя, который прямо среди ночи «во всем разобрался», назначил виновного и вынес приговор.