Заноза

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Юрий Селиванов: Если нельзя, но очень хочется…

Юрий Селиванов: Если нельзя, но очень хочется…

Украинские зенитно-ракетные войска уже давно превратились в свалку металлолома, опасную не только для своих боевых расчетов, но и для мирного населения и даже для соседних стран Источник фото: соцсети В ходе сегодняшней ночной истерики некоторых западных СМИ и отдельных политиканов  по поводу «коварного нападения русских ракет на беззащитную Польшу» бросилась в глаза практически мгновенная реакция министра обороны Словакии Ярослава Надя, который прямо среди ночи «во всем разобрался», назначил виновного и вынес приговор.

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