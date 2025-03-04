В России построили пожарный автомобиль на базе среднетоннажника JAC: техника поступила в МЧС Санкт-Петербурга

Техника полной массой 11 380 кг укомплектована самым современным спасательным оборудованием и предназначена для доставки до шести человек личного состава к месту возгорания, а также пожарно-технического вооружения и оборудования для его тушения и ….
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