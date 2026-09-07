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Фармпром России - новости и события

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Минздрав России разработал новые правила импорта лекарственных средств

Минздрав России разработал новые правила импорта лекарственных средств

Этот документ должен прийти на смену действующему порядку с 1 сентября 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2033 года.

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