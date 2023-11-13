Компания «Мособлгаз» проведет экскурсии для учащихся Подмосковья

Около 400 школьников и студентов Подмосковья посетят профориентационные экскурсии. Компания «Мособлгаз» расскажет о работе газовых специалистов, интересные случаи из практики, а также покажет инструменты и оборудование.
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