СССР-Россия

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Зачем России единовластие?

Зачем России единовластие?

Раскопал давнюю свою статью от октября 2016-го «Зачем России самодержавие?» и понял, что пришло время актуализировать тему, а в конце усилить акценты, ибо суть, заложенная в те времена, стала на порядок ярче.

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Комментарии
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Надежда
Да, слишком много текста. Можно было написать коротко - огромной территорией России с ее многонациональностью может управлять ТОЛЬКО один человек, властно, жестко и равноправно для ВСЕХ, что должно быть отражено в законе!
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6 час.
Александр Салтановский
Действительно, можно было как то хотя бы немного лаконичней свои мысли изложить, а так ну слишком длинно!
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2 час.
Надежда
Даже если, в общем, согласен с автором, читать так долго утомительно и не хочется. Не зря есть выражение &quot;краткость-сестра таланта&quot;...)
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16 мин.

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