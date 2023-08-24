Зачем России единовластие?

Надежда Да, слишком много текста. Можно было написать коротко - огромной территорией России с ее многонациональностью может управлять ТОЛЬКО один человек, властно, жестко и равноправно для ВСЕХ, что должно быть отражено в законе!

Александр Салтановский Действительно, можно было как то хотя бы немного лаконичней свои мысли изложить, а так ну слишком длинно!