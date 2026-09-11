Названы победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2026

Взрослый морской конек и два детеныша у острова Муреа во Французской Полинезии / © Julien Anton, Ocean Photographer of the Year Главную награду Ocean Photographer of the Year 2026 получил французский фотограф Жюльен Антон.
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