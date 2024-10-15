Россиянам важно знать мнение начальства о проделанной работе

Каждый пятый россиянин хочет получать обратную связь от начальства по поводу проделанной работы. Результаты опроса, в котором приняло участие 3500 пользователей популярного сервиса со всей России, публикует Газета.
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