Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    выяснили уже - пережрались зефиромРоссияне массово ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Товарищ Ким! Сеул очень хочет ещё шариков! Тех самых, воздушных! С дерьмом!! Одного раза этим подстилкам юсы  - мало!...Накал до предела:...
  • olga_fenina2003 Фенина
    Автор, у вас с головой всё в порядке? А с ЖКТ? Обосра...ли поэта, полегчало? Как у вас только пальцы не отсохли набир...Боготворил, мстил...

Россиянам важно знать мнение начальства о проделанной работе

Россиянам важно знать мнение начальства о проделанной работе

Каждый пятый россиянин хочет получать обратную связь от начальства по поводу проделанной работы. Результаты опроса, в котором приняло участие 3500 пользователей популярного сервиса со всей России, публикует Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх