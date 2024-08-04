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Водитель автомобиля пострадал после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Водитель автомобиля пострадал после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Водитель автомобиля пострадал после атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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