ВМФ России в 2021 году пополнят более 40 кораблей и судов обеспечения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Состав Военно-морского флота (ВМФ) России пополнят в текущем году свыше 40 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
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