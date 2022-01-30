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В МИД Украины прокомментировали поручение Путина по жителям ЛНР и ДНР

В МИД Украины прокомментировали поручение Путина по жителям ЛНР и ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В МИД Украины назвали очередным нарушением суверенитета страны поручение президента Путина о предоставлении соцвыплат гражданам РФ, живущим на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей.

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