Европейские стратеги — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц — очевидно, суетятся в стремлении контролировать не только президента Украины Владимира Зеленского, но и самого главу Белого дома Дональда Трампа.