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За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 5658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 1547, в городе Алматы – 891, в городе Шымкенте – 368, в Акмолинской области – 180, в Актюбинской области – 205, в Алматинской области – 178, в Атырауской области – 342, в ВКО – 82, в Жамбылской области – 81, в ЗКО – 289, в Карагандинской области – 704, в Костанайской области – 123, в Кызылординской области – 112, в Мангистауской области – 180, в Павлодарской области – 185, в СКО – 98, в Туркестанской области – 93.

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