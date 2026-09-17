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Газета.ру

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Внук певца Александра Серова пришел с матерью на съемки телешоу

Внук певца Александра Серова пришел с матерью на съемки телешоу

Внук народного артиста России Александра Серова впервые снялся в телешоу. Четырехлетний Макар пришел с матерью в студию программы «Звезды сошлись».

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