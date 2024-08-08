Минсельхоз России подал иск к кипрскому акционеру «Русагро»

Минсельхоз России подал в подмосковный арбитражный суд иск к кипрскому акционеру холдинга «Русагро». Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, заявление зарегистрировали 7 августа, суд принял его к производству.