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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» не намерен продавать ван де Вена зимой, несмотря на интерес «Реала». Защитник счастлив в клубе

Ранее стало известно, что мадридский клуб интересуется защитником «шпор», но считает его слишком дорогим.

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