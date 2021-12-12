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В Правобережном районе Северной Осетии полицейские вручили первые паспорта юным жителям

В День, посвященный основному закону государства – Конституции Российской Федерации, в отделе МВД России по Правобережному району вручили первые паспорта юным жителям района.

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