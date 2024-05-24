Маму Тимати увезли на скорой помощи после тренировок

Мама рэпера Тимати призналась, что нужно слушать свой организм. Симона призналась, что в настоящее время она предпочитает заниматься пилатесом, так как этот вид физической активности позволяет работать со всеми группами мышц.
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