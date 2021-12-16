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Направление обращений граждан через ГИС ЖКХ

Направление обращений граждан через ГИС ЖКХ

В ГИС ЖКХ реализован сервис направления обращений (жалоб) граждан в адрес поставщиков информации.Направление гражданами обращений через ГИС ЖКХ - один из способов удаленного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, исполнителями жилищно-коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья (ТСЖ, ТСН), жилищными кооперативами (ЖСК, ЖК, ПК), ресурсоснабжающими организациями) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - через личный кабинет юридического лица в ГИС ЖКХ.

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