Направление обращений граждан через ГИС ЖКХ

В ГИС ЖКХ реализован сервис направления обращений (жалоб) граждан в адрес поставщиков информации.Направление гражданами обращений через ГИС ЖКХ - один из способов удаленного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, исполнителями жилищно-коммунальных услуг (управляющими организациями, товариществами собственников жилья (ТСЖ, ТСН), жилищными кооперативами (ЖСК, ЖК, ПК), ресурсоснабжающими организациями) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - через личный кабинет юридического лица в ГИС ЖКХ.