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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Олисе, Родри, Беллингем – в сборной лучших игроков ЧМ-2026 по версии болельщиков

ФИФА представила символическую сборную лучших игроков чемпионата мира-2026 по версии болельщиков.  Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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