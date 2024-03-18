"Бей русских!": Толпа инородцев устроила массовую драку в Подмосковье

В подмосковных Химках местных футболистов избила толпа инородцев, недовольная результатами матча. Кулачная разборка произошла недавно между командами "ЕВВА", за которую играют русские парни, и The ones, состоящей преимущественно из "межнациональных" спортсменов.
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