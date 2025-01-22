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Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

@ Chigi Palace Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Валерия Вербинина Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего.

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