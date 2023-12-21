В Приангарье на интеллектуальные транспортные системы за три года направили 572 млн рублей

Иркутская интеллектуальная транспортная система (ИТС) получила масштабное обновление в 2023 году, включив в себя 27 новых элементов, таких как подсистемы мониторинга транспортных потоков, светофорного управления, модули сценарных планов управления движением и геоинформационной системы.
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