В Приангарье на интеллектуальные транспортные системы за три года направили 572 млн рублей

Иркутская интеллектуальная транспортная система (ИТС) получила масштабное обновление в 2023 году, включив в себя 27 новых элементов, таких как подсистемы мониторинга транспортных потоков, светофорного управления, модули сценарных планов управления движением и геоинформационной системы.