Эксперт по безопасности Манн: штрафы для агрегаторов такси в РФ нужны уже давно

В Госдуме призвали ввести ответственность для агрегаторов за работу таксистов. В том числе их планируют штрафовать за плохую езду, нарушение правил безопасности и передачу заказов водителям без разрешения на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии