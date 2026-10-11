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Царьград

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Нижегородский депутат Досаев открыл памятник писателю Наджми

Нижегородский депутат Досаев открыл памятник писателю Наджми

Депутат нижегородского Заксобрания Рустам Досаев принял участие в открытии памятника татарскому писателю Кави Наджми в Краснооктябрьском округе, где также присутствовали губернатор Глеб Никитин и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

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