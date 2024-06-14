Ереван направил в Минск ноту протеста

Ереван направил Минску ноту протеста в связи с высказыванием пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, заявила 14 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).