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Таблица АПЛ после 6-го тура: «Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате

Таблица АПЛ после 6-го тура: «Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате

В Англии завершился 6-й тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27.В Англии завершился 6-й тур английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27.

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