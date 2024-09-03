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Илон Маск заявил о своем нетерпении стать частью администрации Трампа

Илон Маск заявил о своем нетерпении стать частью администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск 2 сентября отреагировал на свое возможное выдвижение в администрацию в кандидаты в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, если тот победит на ноябрьских выборах.

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