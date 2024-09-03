Илон Маск заявил о своем нетерпении стать частью администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск 2 сентября отреагировал на свое возможное выдвижение в администрацию в кандидаты в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, если тот победит на ноябрьских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии