📹❗️В акватории Днепро-Бугского лимана и порту Николаева зафиксирована серия ударов с применением модернизированных барражирующих боеприпасов «Герань-4» в модификации «Сикер».
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📹❗️В акватории Днепро-Бугского лимана и порту Николаева зафиксирована серия ударов с применением модернизированных барражирующих боеприпасов «Герань-4» в модификации «Сикер».