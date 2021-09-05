Русская весна

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В Белоруссии рассказали о программе по единому рынку газа с Россией

В Белоруссии рассказали о программе по единому рынку газа с Россией

Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова, в ее основе — определение в 2022 году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков.

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