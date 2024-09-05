Китайские космонавты, находящиеся на борту космической станции «Тяньгун», изучают анаэробные археи в рамках эксперимента, призванного определить, смогут ли некоторые из ранних форм жизни на Земле выдержать условия космической среды

Китайские астронавты на борту космической станции Тяньгун изучают анаэробных архей в рамках эксперимента, призванного определить, смогли ли некоторые из ранних форм жизни Земли выжить в условиях окружающей среды космоса.
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