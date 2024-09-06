Скандал на выборах в Челябинске: в списках адресов обнаружили дома-призраки

Челябинские политики заявили о возможных фальсификациях на выборах в городской парламент. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список адресов по одномандатным избирательным округам на выборах Челябинской городской думы были включены давно расселенные и снесенные дома.
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