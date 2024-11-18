Организаторов отменят? Dragon Age: The Veilguard получила лишь одну номинацию на The Game Awa...

Организаторов отменят? Dragon Age: The Veilguard получила лишь одну номинацию на The Game Awards 2024Организаторы The Game Awards 2024, одной из самых престижных премий игровой индустрии, объявили номинантов на награды в различных категориях.
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