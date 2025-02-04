Становятся известны все новые подробности зверств солдат ВСУ в Курской области Военные следователи Следственного комитета установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное.
Хуже гитлеровцев!
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ВВ
Владимир Витковский
... сейчас ошибки надо исправлять, чтобы не подвергать риску правнуков...
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13 час.
Пульхерия Djem
ТОВАРИЩ. ПРЕЗИДЕНТ. Ну какой Вы господин для народов России Вы наш товарищ!!! Так объясните своим товарищам Мы НАЧАЛИ или нет??? Если нет, когда начнём??? Если начали-где те сортиры??? Не знаете ,а я знаю .Они на БАНКОВОЙ в КИЕВЕ!!! После зверской расправы в КУРСКОЙ области ,мы поняли ,что нас НИКТО НЕ ЗАЩИТИТ!!! А почему до сих пор эти ТВАРИ до сих пор в вашем окружении. Если Вы не можете им противостоять, обратитесь к народу- СМЕТЁМ!!!
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12 час.
Вера смелых
Вам сколько лет, Пульхерия? Если лет так 70, то бодрая готовность " смести" это всего лишь слова. И для того возраста это уже смешно. И вопрос появляется :- И многих вы уже смели"? Может, лично Горбачева?.. Или где-то лет шышнадцать? Тогда спросите у старших, что сейчас в реале и на Банковской, и в других зданиях, где раньше сидели главнюки и СБУ, и прочие. И пусть взрослые расскажут, есть ли смысл тратить любой боеприпас, стоящий дорого, по практически пустым зданиям. Всё уже давно знают, что хохлоглавнюки сидят в бункерах. И даже не в самом Хуеве... Я даже не представляю, в каком возрасте допустимо задавать остальные вопросы нашему Президенту. Может вам, как товарищу, товарищ Брежнев, или товарищ Ельцин что-то отвечал, хотя дико сомневаюсь, но ваш пионерский задор в одном месте выглядит так нелепо и смехотворно, что и вопрос-то о возрасте возник сразу. Но может дело и не в возрасте? Может, дело в IQ?...
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1 час.
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